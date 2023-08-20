В Беларуси уже четыре дня держатся температурные рекорды 20.08.2023, 21:03

Максимальные температуры фиксируются в Витебской и Минской областях.

Анализ оперативных и архивных данных Белгидромета провел «Позірк».

19 августа высокие температуры отмечались в Полоцке – до 31,2°С (30,4 °С было в 2017 годзе), Верхнедвинске – до 30,5°С (29,8°С – в 2017-м), Вилейке – до 30,4°С (29,8°С – в 2001-м), Докшицах – также до 30,4°С (30,1°С – в 2017-м), Сенно – до 30,1°С (28,5°С – в 2019-м).

Наиболее жарко в субботу было в Жлобине – 32,1 °с.

Абсолютный максимум дня для всей территории страны – 36,2°с – 19 августа фиксировался в 1946 году в Василевичах (Гомельская область). 20 августа 1946 года на этой же метеостанции была зафиксирована температура +38°С.

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