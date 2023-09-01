закрыть
1 сентября 2023, пятница, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Белорусские спецназовцы загадочно погибли во время тренировки с «вагнеровцами»

4
  • 1.09.2023, 13:48
  • 7,044
СМИ: Белорусские спецназовцы загадочно погибли во время тренировки с «вагнеровцами»

Стали известны их фамилии.

Четверо белорусских бойцов Сил специальных операций из Витебска погибли на полигоне Гожский во время совместных учений с наемниками ЧВК «Вагнер».

На белорусском полигоне Гожский (под Гродно) во время совместных учений с наемниками российской ЧВК «Вагнер» погибли четверо бойцов Сил специальных операций ВС Беларуси из Витебской области.

Об этом сообщил председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Судя по опубликованному им некрологу, белорусские спецназовцы в ходе учений подорвались на неразорвавшемся артиллерийском снаряде.

Все четверо погибли на месте. Из некролога стали известны их фамилии.

Есть ли жертвы и раненые среди «вагнеровцев» в результате инцидента на полигоне, неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин