В Молодечно продолжается загадочный мор голубей 21.09.2023, 15:24

До сих неизвестно, что на самом деле происходит.

В городском парке Молодечно продолжают умирать голуби, пишет Kraj.by. Руководство парка ранее сообщало, что тушки убраны и захоронены, но молодечненцы все еще находят погибших птиц.

Версия причины мора голубей несколько. Это может быть, например, нападения ворон, не исключен и маньяк-отравитель, считает, орнитолог Александр Винчевский.

Руководство парка 15 сентября рассказывало о том, что шесть погибших птиц убрали и захоронили.

«Я не знаю, каких голубей захоронили работники парка, но тушки птиц все еще валяются по парку. Вот, сегодня сфотографировала возле фонарного столба, рядом с верхним озером», — рассказала порталу читательница Анастасия. Эту тушку видели 19 сентября.

А 20 сентября удалось обнаружить еще несколько мертвых птиц. На фото у некоторых не видно голов.

В Молодечненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили, что о проблеме мора голубей уже известно в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, а вообще милиция должна искать отравителя.

В приемной областного комитета сообщили, что такая проблема должна решаться на местном уровне райисполкома. Областной комитет пока не вмешивается, поскольку мор голубей в парке на данный момент не является экологическим бедствием. Посоветовали обратиться на местную ветеринарную станцию.

«Мы узнали о факте мора голубей вчера. Завтра, 22 сентября, отправляем в Минск на экспертизу машину с биологическим материалом погибших птиц. Экспертиза будет проведена для того, чтобы определит возможное наличие вируса, если голуби были больны, а также проверить вероятность их отравления», — рассказал замглавврача Молодечненской районной ветеринарной станции Артем Островский.

Напомним, ранее портал уже писал о море голубей в городском парке. Тогда местная жительница рассказывала, что видела в парке мужчину, который высыпал на землю что-то похожее на зерна, а потом быстро скрылся. Аднако отдыхавшая в парке компания пенсионеров предположила, что птиц убивают вороны, которые «клюют голубей в головы и выклевывают им мозг».

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