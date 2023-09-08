Что ж ты, Путин, натворил? Телеграм-канал «СерпомПо»

8.09.2023, 8:20

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Фото: Getty Images

Медведев и Соловьев глубоко ненавидят главу Кремля.

Как же глубоко Дмитрий Медведев должен ненавидеть решение «великого геополитика» начать движение на Украину 24 февраля. Вероятно, примерно так же, как и Владимир Соловьев. Заграничные богатства как отрезало.

Мы даже думаем, что ярость, с которой Медведев и Соловьев выступают против «Запада», на самом деле они вскипятили в другом котелке: «Что же ты Путин натворил?!». Но ведь против великого геополитика не выступишь …

Сегодня пришло сообщение, что сын Дмитрия Медведева, якобы, стал «одним из координаторов» проекта «Я в России». Занят предоставлением онлайн услуг жителям территорий в Украине, которые контролируют российские войска.

Вот это жизнь! Убожество. Что здесь сын Медведева наживет? Разве что какие-нибудь западные санкции. Вместо шикарной жизни в какой-нибудь Америке, яхты, денег. Все обрубила «спецоперация». Выкинули в Россию, и сиди теперь «одним из координаторов в проекте».

Вы думаете, сам Медведев не понимает, что натворил Путин? Какой удар его семье нанес? Самая глубокая ненависть живет в сердцах тех, кто по виду наиболее предан.

Медведев, скорее всего, переживет Путина. Он моложе. Быть может, напишет мемуары. Скорее всего, о Путине будет сказано много плохого. Этот человек поманил волшебной жизнью, а затем вырвал из рук подарок и отправил куда-то на заводы – кочегаром «спецоперации».

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