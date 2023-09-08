Названы самые мощные Android-смартфоны в мире на данный момент 8.09.2023, 21:39

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Кто в лидерах?

Платформа для тестирования AnTuTu обновила рейтинг самых мощных Android-смартфонов на данный момент, доступных на международном рынке. Он заметно отличается от аналогичного рейтинга для китайского рынка, пишет «Униан».

Лидерами окончательно закрепились процессоры Snapdragon от Qualcomm, которые производители чаще всего устанавливают в свои флагманские модели. 9 из 10 позиций рейтинга досталось Snapdragon 8 Gen 2, и лишь десятое место отдали Snapdragon 8+ Gen 1.

Самым мощным Android-смартфоном на рынке сегодня является Red Magic 8 Pro+, дебютировавший еще в конце 2022 года.

- Встроенный кулер на 20 000 оборотов в минуту существенно помогает повысить производительность, отмечают эксперты.

- Также у него есть игровой чип Red Core 2, который отвечает за геймерские функции, вроде правильной работы триггеров, вибрации и подсветки.

Второе место досталось Asus Phone ROG 7, а третье – Xiaomi 13. В целом, победная десятка выглядит так:

Ранее специалисты AnTuTu также делились топом лучших Android-смартфонов 2023 года в категории "цена-качество". В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO11 Pro. Также отмечается, что в последние месяцы мобильный рынок "захватили" так называемые субфлагманы.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны Realme GT5, который занял свое место в среднем ценовом сегменте. Этот "середняк" за $400, например, обошел Galaxy S23 Ultra и Vivo x Fold2.

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