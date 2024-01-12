«Муж звонил с фронта, сказал страшную вещь» 12.01.2024, 10:56

В РФ Путина открыто обвинили в «большой ошибке».

Жены российских мобилизованных встретились с Борисом Надеждиным — единственным кандидатом в президенты РФ, готовым их выслушать, сообщает издание «Можем объяснить».

С Надеждиным общались 14 активисток движения «Путь домой».

Встреча, на которой побывал корреспондент «МО», переносилась из одного места в другое и в итоге прошла в лофте на севере Москвы.

«Я единственный, кто откликнулся на их просьбу из кандидатов. Где желание Путина? У Путина какие-то свои родственники мобилизованных», — начал встречу Надеждин.

20-летняя жена мобилизованного Паулина рассказала, что движение за возвращение мобилизованных расширяется: «Сначала мы выходили по два-три человека и нас никто серьезно не воспринимал. Мол, побесятся бабы и перестанут. Но нас с каждым разом все больше». Активистки рассказали, что постоянно подвергаются травле, их не хотят слушать, уличают в ангажированности.

«Мы хотим, чтобы люди, которые там проливают свою кровь, вернулись, и чтобы все это закончилось. Я с самого начала был против этой истории, даже на каналах российского телевидения говорил, пока меня еще туда звали, что это — большая ошибка Путина», — сказал Надеждин.

У 45-летней Антонины мужа забрали на фронт несмотря на диагноз. Супруги пошли в военкомат по повестке, думая, что забрать не должны. Но сейчас он в окопах: «Мой муж, когда звонил, сказал мне страшную вещь: «Тонь, по-моему, у нас просто идет утилизация».

Антонина и ее подруга, у которой сын на границе, слушали «новогоднюю речь ВВП», плача, и боясь, что будут плакать весь год. «Хочу, чтобы в этом году наши мужчины вернулись, — настаивает она. — Не за счет другой мобилизации, потому что я боюсь, что моего сына заберут и заберут моего крестника. А чтобы они просто вернулись и все это закончилось».

Впрочем, Надеждин их не утешил: «Судя по тому, что у нас в бюджете на 2024 год заложено 11 трлн рублей, наше правительство настроено вести эту войну еще долго».

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