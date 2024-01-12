Хуситы, что с лицом?
- Александр Коваленко
- 12.01.2024, 12:58
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Иран тебя кинет в любой момент.
Сначала ты такой снимаешь бравурные ролики о том как топишь АУГ США и стираешь Израиль с лица земли, а потом, в одну звездную ночь, оп-па!
Хуситы, что с... лицом? Ну, или «Доброе утро, Йемен!»
Кстати, если кто не в курсе, то перед массированным ракетным ударом по Йемену, союзники хуситов, Иран, вывел из Красного моря свой разведывательный корабль, который передавал хуситам оперативную информацию.
Хусит, Иран тебя кинет в любой момент, как ХАМАС. Ничего не напоминает, нет?
Александр Коваленко, t.me