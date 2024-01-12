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Россиянка похвасталась, что отправляет оккупантам на фронт «продукты жизнедеятельности»

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  • 12.01.2024, 13:17
  • 8,828
Россиянка похвасталась, что отправляет оккупантам на фронт «продукты жизнедеятельности»

Неадекватное заявление показали на видео.

Оказывается, что продукты человеческой жизнедеятельности являются важной составляющей рациона российских солдат.

Такое признание сделала одна из сторонниц военной агрессии РФ против Украины во время разговора в видеочате, желая похвастаться своим «патриотизмом».

По словам россиянки, именно благодаря такой вот «гуманитарной помощи» оккупанты и держатся.

— На фронт отправляем все.

— А что вы отправляете на фронт?

— Ну, как, что? Продукты жизнедеятельности.

— Продукты жизнедеятельности? Замечательно, что вы отправляете продукты вашей жизнедеятельности на фронт. Это очень хорошо.

— Ребята за счет этого содержат себя.

— Понял. Они за счет продуктов жизнедеятельности будут себя содержать, — потроллил ее собеседник.

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