Россиянка похвасталась, что отправляет оккупантам на фронт «продукты жизнедеятельности» 18 12.01.2024, 13:17

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Неадекватное заявление показали на видео.

Оказывается, что продукты человеческой жизнедеятельности являются важной составляющей рациона российских солдат.

Такое признание сделала одна из сторонниц военной агрессии РФ против Украины во время разговора в видеочате, желая похвастаться своим «патриотизмом».

По словам россиянки, именно благодаря такой вот «гуманитарной помощи» оккупанты и держатся.

— На фронт отправляем все.

— А что вы отправляете на фронт?

— Ну, как, что? Продукты жизнедеятельности.

— Продукты жизнедеятельности? Замечательно, что вы отправляете продукты вашей жизнедеятельности на фронт. Это очень хорошо.

— Ребята за счет этого содержат себя.

— Понял. Они за счет продуктов жизнедеятельности будут себя содержать, — потроллил ее собеседник.

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