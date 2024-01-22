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Зачем ему потребовалось публичная поддержка очевидного зла?

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  • Станислав Кучер
  • 22.01.2024, 10:51
  • 13,300
Зачем ему потребовалось публичная поддержка очевидного зла?

Что стоит за позицией Яромольника.

Очень мало на свете артистов, для которых есть вещи важнее, чем любовь и признание публики. Например, собственное ощущение правды и достоинства. Личностей, готовых положить с прибором на хейт тех, кто еще вчера тебя боготворил. Оказаться врагом народа в глазах миллионов поклонников — даже если в отношении этих толп у тебя нет никаких иллюзий.

Когда в 2014-м году в российских медиа и соцсетях началась травля Андрея Макаревича, его друг Леонид Ярмольник не скрывал презрения к людям, которые еще вчера хором распевали «За тех, кто в море» и «Марионеток», а теперь были готовы плюнуть Андрею в лицо. Сочувствовал Андрею — но точно так же не скрывал, что не хотел бы оказаться на его месте.

Я лично знаю нескольких неглупых людей, ставших путинистами или как минимум «вовремя» замолчавших ровно потому, что мыслили следующим образом. Толпа — она такая, сегодня давит друг друга на похоронах Сталина, завтра проклинает кровавого тирана, послезавтра снова носится с его портретами и мечтает о «сильной руке».

Стоит ли за таких вписываться? Пытаться их «просветить», пробудить в них чувство собственного достоинства, тем более — жертвовать ради них статусом, стабильным положением, здоровьем? Не лучше ли использовать их в своих интересах — так же, как их использует циничная власть?

Я уверен, такие мысли не раз посещали Ярмольника и сейчас стали моральным оправданием для позиции, которую он сформулировал в нашумевшем интервью ТАСС. Но главное, что стоит за самой позицией — неготовность потерять «любовь народную» и стать объектом «народного хейта».

Зачем ему потребовалось публичная поддержка очевидного зла, почему нельзя было хотя бы промолчать — понятия не имею.

Этот пост — не осуждение, а констатация разницы, которая отличает действительно свободного человека от несвободного. Больших артистов, достигших настоящей внутренней свободы, по пальцам пересчитать в буквальном смысле. Удивляться, сожалеть или разочаровываться в остальных — значит априори идеализировать гомо сапиенса.

И последнее. Публично осуждать таких остальных (Ярмольника в том числе), на мой взгляд, имеют моральное право те, кто сам делал в жизни осознанный выбор между стабильностью и неизвестностью, обожанием и хейтом и далее по списку. Тем, кто такого выбора не делал, а просто в силу обстоятельств оказался там, где оказался, лучше притормозить с праведными «приговорами».

Станислав Кучер, Telegram

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