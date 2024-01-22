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СМИ: Российский самолет сбросил авиабомбу на дамбу под Белгородом

  • 22.01.2024, 18:05
  • 1,186
СМИ: Российский самолет сбросил авиабомбу на дамбу под Белгородом

Подробности инцидента.

Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA, самолет якобы «уронил» авиабомбу над плотиной на территории России. Это произошло 21 января в районе хутора Ионовка.

«В водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250. По данным ASTRA, в результате сброса боеприпаса частично повреждена плотина. Пострадавших нет», - пишет канал.

Неизвестно, что на самом деле летел бомбить российский самолет. Официально в Минобороны страны-оккупанта этот бестолковый инцидент не комментируют.

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