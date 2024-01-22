The Times о новой проблеме Кремля: Это наихудший сценарий для Путина 5 22.01.2024, 18:31

7,922

Трещины в российском обществе становятся все более заметными.

Россию накрывают протесты жен мобилизованных, которые требуют от Путина вернуть их мужей с войны в Украине домой. Об этом пишет британское издание The Times в материале «Рассерженные жены говорят Путину: верните наших мужчин из Украины».

Журналисты рассказали о том, как накануне россиянка вышла на протест возле Кремля с плакатом протеста в руках, когда ее внезапно задержала полиция. Аресты демонстрантов не являются чем-то необычным в Москве, но это было по-другому, потому что Мария Андреева - жена российского солдата, который воюет в Украине.

Наихудший сценарий для Путина заключается в том, что жены и матери в большом количестве выйдут на улицы перед президентскими выборами в марте, которые, как ожидается, будут находиться под таким же жестким контролем, как и всегда. Некоторые женщины говорят, что полиция предупредила их, что им будет предъявлено обвинение в экстремизме, если они продолжат высказываться. В прошлом месяце Telegram-канал «Путь Домой» сообщил, что некоторые солдаты получили приказ от ФСБ заставить своих жен «заткнуться».

Разрозненные женские протесты, петиции и прямые обращения к Путину становятся все более заметными, обнажая трещины в российском обществе спустя почти два года после вторжения в Украину. Считается, что Кремль приказал властям любой ценой остановить распространение демонстраций.

«Уговаривайте, обещайте, платите. Все, что угодно, лишь бы это не вышло на улицы», — сказали чиновникам, согласно оппозиционному сайту Insider.

По словам Андреевой, она прекрасно понимала, что ее и других жен могут арестовать. «Очень легко получить обвинение в преступлении за критику властей в России, - сказала она, - но я действую в интересах своей семьи».

«Наши ребята рвут задницы на фронте для властей, и они задержали жену мобилизованного солдата. Вы можете в это поверить?» — кричала она, когда ее уводили.

На ее плакате было написано: «Свободу мобилизованным! Верните наших мужей, отцов и сыновей!»

Позже ее отпустили без предъявления обвинений, возможно, потому что Кремль стремится не привлекать внимания к подобным протестам.

В последние недели 34-летняя Андреева стала самым публичным лицом растущего движения жен и матерей, которые пытаются оказать давление на президента Путина, чтобы тот вернул их мужей и сыновей домой с войны. В сентябре 2022 года Россия призвала в армию около 300 000 человек. Те, кто не был убит или ранен, остаются на фронте, и неясно, когда им разрешат вернуться.