В Гомеле за политику пострадал еще один провластный профсоюзник 1 22.01.2024, 21:14

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Александр Болошко

После «суток» его уволили.

Изданию «Флагшток» стало известно о политических репрессиях в отношении председателя провластного профсоюза «Белпрофмаш» Александра Болошко. Он получил 10 суток административного ареста.

Секретарь профсоюза на заданный ей вопрос ответила, что Александр Болошко у них больше не работает, то же, что уже бывший руководитель вышел на свободу, подтвердила.

Фотография Болошко с сайта областного объединения профсоюзов была удалена еще в декабре.

В базе данных «Вясны» удалось найти отметку о суде над функционером: наказание Александру Болошко оформил Ярослав Паремский 29 ноября в суде Железнодорожного района по статье 19.11 КоАП («распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность»).

Александр Болошко начал работать на заводе станочных узлов в 1985 году слесарем, к 2005 году стал старшим мастером электросилового участка. После чего перешел к профсоюзной деятельности: с 2005 по 2020 являлся руководителем первичной профсоюзной организации ОАО «Гомельский завод станочных узлов».

Как минимум дважды Болошко участвовал в организации избирательных кампаний в роли председателя участковой избирательной комиссии № 2 Гомельского Сельмашевского избирательного округа № 32: в 2016 и 2019 годах. В начале 2020 года единогласным голосованием Болошко был назначен на должность председателя областной организации «Белпрофмаш».

Ранее стало известно, что из Гомельского областного объединения профсоюзов «за экстремизм» уволили после задержания председателя банковского профсоюза Татьяну Хацкову. Это случилось, когда ее осудили на 15 суток ареста.