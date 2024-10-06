The Conversation: Байден придумал новый план по поддержке Киева перед отставкой

The Conversation: Байден придумал новый план по поддержке Киева перед отставкой5
- 6.10.2024, 16:41
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Американский президент Джо Байден перед отставкой в январе намеревается обеспечить продолжение поддержки Украины со стороны США в случае победы на выборах республиканца Дональда Трампа, пишет в колонке для The Conversation профессор международных отношений в Лондонском университете Royal Holloway Мишель Бентли.
«Кроме того, Байден хочет оставить свое наследие. Президентский пост был целью всей его карьеры, и он надеялся на второй срок. Его волнует результат работы на этом посту. Достигнутый в последнюю минуту прогресс по Украине стал бы завершающей победой, которая надолго запомнится», — пишет она.
Профессор напомнила, что недавно Байден санкционировал для Украины «резкое увеличение помощи в области безопасности» на $8 млрд, а также приказал Пентагону направить на поддержку Украины все заложенные на эти цели средства — на случай, если следующий президент попытается иначе распределить деньги.
Байден в последние два месяца президентства — после дня выборов нового лидера 5 ноября и до инаугурации 20 января — станет, согласно расхожему выражению, «хромой уткой». В статье отмечается, что в этот период президенты могут успеть протолкнуть важные политические решения, но их влияние уже будет ограничено.
Трамп немного отстает от своей демократической соперницы Камалы Харрис, которая обещала продолжать политику уходящей администрации в вопросе поддержки Украины. Разрыв между ними составляет лишь около 2,5% (48,4 против 45,9%), следует из усредненных результатов опросов.