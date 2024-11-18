Страх Лукашенко стал реальностью 3 18.11.2024, 8:22

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Дворец диктатора — в радиусе удара ATACMS.

Президент США Джо Байден снял ограничения на нанесение ударов американским дальнобойным оружием по территории России, сообщает The New York Times. Франция и Великобритания также разрешили дальнобойные удары по России.

Отметим, что поставок дальнобойных ракет ATACMS очень боялся Лукашенко.

«Очень опасно, что выделили ракеты дальнего действия ATACMS», — паниковал диктатор после начала поставок Украине этого оружия. Теперь эти ракеты будут бить по объектам, находящимся за пределами украинской территории.

Для ракет ATACMS, которые получила от США Украина, доступна почти вся территория Беларуси. Дворец Лукашенко — в том числе. Ракеты не долетят только до объектов на севере нашей страны.

Примечательно, что российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире своей программы также заявила, что ракеты ATACMS могут долететь до Минска.

«Сто ракет ATACMS. Еще раз смотрим на эту карту и фиксируем. Брянск, Калуга, Орел, Курск, Липецк, Воронеж, Белгород, Луганск, Ростов-на-Дону, Севастополь и столица Беларуси Минск. Все это попадает в радиус 300 километров и все это теперь способны поражать Вооруженные силы врага. Сто ракет. Две ракеты истратили на Джанкой. Если верить этим конкретным американцам, у украинцев есть еще 98 ракет», — расстроилась Скабеева.

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