The Telegraph назвала первую цель для ударов ATACMS по территории РФ 2 18.11.2024, 8:28

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Разрешение от США стало триумфом Украины.

Предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом и угроза сокращения помощи Украине подтолкнула президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена к решительным действиям в вопросе помощи украинцам.

Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал политолог Самуэль Рамани. Он уверен, что применение ATACMS на территории Курской области быстро улучшит ситуацию для украинских Вооруженных сил, а также может удержать кремлевского правителя Путина от вербовки новых военных КНДР на войну.

Теперь Украина сможет систематически бить по военной авиабазе «Халино» в Курской области. Кроме того, хотя оккупанты заранее отвели 90% самолетов, которые используют для планерных бомбардировок, в радиусе досягаемости ATACMS остаются 17 авиабаз и 250 крупных военных объектов. Пока неизвестно, позволят ли Штаты бить дальше:

«С приближением инаугурации Трампа США наконец полностью объединились вокруг дела победы Украины. Это многообещающий поворот, но для Украины он может оказаться маловатым и запоздалым».

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