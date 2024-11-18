У Путина не вышло 2 Александр Роднянский

18.11.2024, 11:27

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Украина выстояла.

Я уже много писал о бесчеловечности этой войны, об омерзительной лжи пропагандистов, о страшной цене геополитических амбиций российского режима.

Цене, которую украинцы платят ежедневно.

Но Украина выстояла. И кровью завоевала свое право на существование. На свободную жизнь и собственное будущее.

Для Путина эта война всегда была вызовом некоему «коллективному Западу». Попыткой передела мирового порядка. Для путинской России государственность Украины всегда была фейковой. Тем, во что они никогда не верили. Презирали.

Они называли Украину «проектом анти-Россия», страной с бесконечными «майданами» и непредсказуемой политикой.

«Специальная военная операция» должна была быстро и победно завершиться. Толпами харьковчан, одесситов, жителей Херсона, Днепра, Запорожья, радостно встречающих своих «освободителей от гнета бандеровцев». Бегством Зеленского и его правительства на Запад. Оккупацией Киева. Воцарением какого-нибудь кремлевского генерал-губернатора януковича или медведчука. И превращением Украины в версию современной Беларуси. Лояльной Кремлю территории.

Не вышло.

Украина стала настоящим государством. Далеким от совершенства, с тысячами своих проблем, но настоящим.

Поэтому война продолжается.

Вчера российская армия нанесла очередной ракетный удар. На этот раз по Сумам.

Погибли 11 человек, из них двое детей…

Удар пришелся на густонаселенный жилой район. Ранения разной степени тяжести получили 84 человека, из них 11 детей.

Ещё 11 человек (какая-то страшная цифра оказалась) находятся в реанимации, среди них шесть детей.

Спасатели достали из-под завалов более 400 человек…

Александр Роднянский, Telegram

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