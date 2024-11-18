Белгидромет рассказал, какая погода будет этой зимой в Беларуси
- 18.11.2024, 16:28
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Температура будет зависеть от полярного вихря.
Начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова рассказала, какая погода будет зимой 2024 – 2025 в Беларуси.
По ее словам, о погоде зимой можно будет говорить более-менее обоснованно лишь в конце ноября. Пока же многие и многие долгоиграющие прогнозы можно назвать лишь предположением. Например, мнение ряда европейских климатологов – экспертов портала Severe Weather Europe. Они считают, что зима 2024 – 2025 в Европе и в том числе в Беларуси будет теплой. Специалисты опираются на данные о полярном вихре, от которого зависит температура зимой, - точнее на то, что в октябре-2024 он оказался самым слабым с 1981 года. Отсюда специалисты отмечают: ждем мягкую зиму почти без снега.
Прокомментировала Ольга Бакланова и прогноз аномалий температуры воздуха для отопительного периода от Гидрометцентра России, который рассчитан и для Беларуси.