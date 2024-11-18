Эксперт объяснил, почему России придется самой прекратить войну 8 18.11.2024, 16:56

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Крах экономики РФ уже очень близок.

Крах экономики страны-агрессора России, как убежден военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, уже очень близок. Состояние российской экономики на сегодняшний день он описал в эфире YouTube канала «Фабрики новостей».

По мнению Жданова, из-за решения открыто поставлять оружие России Китай оказался перед специфическим выбором.

«Самое главное, что Европа сразу же отреагировала. Сказали, что будут санкции против китайских компаний, которые поставляют товары на европейский рынок, поэтому Пекину стоит задуматься: или европейский рынок, или беспилотники для Российской Федерации. Соединенные Штаты также сказали, что срочно готовят пакет санкций против Китая за поставки дронов российским войскам для ударов по Украине», - говорит эксперт.

Как вспомнил Олег Жданов, страны G7 сделали совместное важное заявление.

«Они будут накладывать санкции и увеличивать расходы Российской Федерации за ее вторжение в Украину, и пообещали поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Это совместное заявление стран «Большой семерки», поэтому поддержка остается», - порадовал украинцев хорошими новостями военный эксперт.

Кроме этого, полковник запаса подчеркнул, что в России сейчас инфляция обскакала все и вся, цены растут, ставку Центробанк России поднимает еще на 3,5%.

«Это будет вообще рекорд. Сегодня 21%, и уже они не могут кредитовать свою экономику, то сейчас на 3,5% % хотят поднять еще учетную ставку. Это уже можно сказать, что происходит коллапс финансовой системы», - резюмировал эксперт.

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