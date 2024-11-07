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Советник Трампа рассказал, что будет первым шагом республиканца на посту президента США

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  • 7.11.2024, 18:04
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Советник Трампа рассказал, что будет первым шагом республиканца на посту президента США

Избранный президент США намерен заняться восстановлением пограничной политики.

Приоритетом республиканца Дональда Трампа на посту президента США будет восстановление пограничной политики, которой он придерживался во время прошлого президентства. Об этом заявил советник Трампа Джейсон Миллер, сообщает CNN в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что, согласно четырем источникам, знакомым с этим вопросом, союзники Трампа и некоторые представители частного сектора негласно готовились к массовому задержанию и депортации мигрантов, проживающих в США.

Ожидается, что такая подготовка усилится в связи с победой республиканца на президентских выборах, пишет CNN.

По словам источника канала, который знаком с предварительными планами команды Трампа, дискуссии были сосредоточены на выселении нелегальных иммигрантов, совершивших преступления. Ключевым вопросом, который сейчас рассматривается, является то, как, когда и стоит ли депортировать иммигрантов, которые были детьми, когда прибыли в США.

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