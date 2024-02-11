ISW: В России набирают силу протесты родственников мобилизованных 11.02.2024, 11:39

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Кремль в отчаянии.

В городах Российской Федерации набирают обороты протесты родственников мобилизованных российских солдат, несмотря на предыдущие усилия и попытки Кремля подавить их и заблокировать любое возможное развертывание более широкого общественного движения по всей стране накануне президентских выборов в марте.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В субботу, 10 февраля, российские оппозиционные издания SOTA и «Мобилизационные новости» обнародовали кадры, на которых члены российского общественного движения «Путь домой» возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге и призывают к демобилизации своих родственников.

«Мобилизационные новости» сообщили, что члены движения также посетили предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве и передали его команде письма с призывом к демобилизации.

Институт изучения войны также напомнил, что на прошлой неделе российские власти попытались подвергнуть цензуре протест членов «Пути домой» у могилы Неизвестного солдата в Москве и на соседней Манежной площади.

«ISW продолжает считать, что цензурирование и дискредитация властями общественного движения «Путь домой», подчеркивают отчаянное стремление Кремля прекратить деятельность этих движений, особенно накануне президентских выборов в России в марте 2024 года», - говорится в отчете.