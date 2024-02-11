«Диды» Гундяеву не помогут 3 Алексей Рощин

11.02.2024, 13:45

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Пришла беда откуда не ждали.

Как же тяжело быть дураками! Вот сейчас в Москве вовсю празднуют китайский новый год. Да что в Москве - по всей России: спустили приказ по разнарядке, по всей стране под козырек, «приказано веселиться». Народные гуляния.

А я вспоминаю, как в России непрерывно с Хеллоуином борются, последние годы - все более ожесточенно. Неправославный, дескать, праздник. Бесовство! Не было на Руси таких праздников. Виданное ли дело - маски себе из тыкв делать? Нешто ходили диды наши в них? Да они и слова такого бесовского не знали! Ууу, ироды! Вон, буквально 3 недели назад Патриарх Кирилл выступал:

«Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью».

Стоит Патриарх РПЦ на страже, понимаешь, православия. Скрепы, духовность, вот это все.

И тут - смех и грех - пришла беда откуда не ждали. Китайский новый год! Сгинь, сатана! Чур, чур меня! Ратуйте, православныя! Нет, не поможет. Сейчас в таких вот драконах - весь Центр, в непосредственной близости от Кремля.

Фу, чудище какое заморское. А как же скрепы? Нешто диды...

«Диды» товарищу Гундяеву тут не помогут. Святой Валентин - зло, а с драконом придется выйти и сфотографироваться. Приказ партии, ничего не поделаешь.

И чего дергаются эти идиоты... Не Хеллоуин - так дракон, не американцы - так китайцы. Может, уняться уже пора, ксенофобы чертовы? Сейчас китайский НГ отгуляем - уже через три дня пойдем сердечки друг другу дарить, а там уже и Всемирный день Клары Цеткин недалеко. Достоевского надо было читать, про всемирную отзывчивость русской души.

Алексей Рощин, «Телеграм»