Кадыров устроил скандал из-за турнира, где его сын получил медаль, сидя на трибуне 11.02.2024, 14:17

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Что возмутило главу Чечни?

Адам Кадыров «завоевал» медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge, которые организовала полиция Дубая, не участвуя при этом в турнире. 16-летний сын главы Чечни болел за соотечественников на трибунах в ОАЭ, но это не помешало ему получить награду, пишет obozrevatel.com.

Команда «Ахмат» заняла итоговое 8-е место, отказавшись выступать в решающий день. Во время церемонии награждения видно, что Адам вместе с чеченскими полицейскими выходит на сцену и сразу получает медаль.

Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале заявил, что возмущен несправедливым судейством. По его словам, представители Чечни уверенно шли в тройке лидеров, но в решающий день им пришлось сняться из-за «непрофессионального и предвзятого судейства».

«Произошло это на одном из упражнений на время, где один из судей не засчитал результат участника нашей команды и отказался просмотреть видеозапись. Такое отношение подрывает доверие к судейству и справедливо вызвало множество вопросов со стороны команды», — написал Кадыров-старший.