Z-военкор шокировал россиян новостями из Авдеевки 1 11.02.2024, 16:07

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Тела оккупантов выносят до сих пор.

Битва за Авдеевку стоит российской армии колоссальных жертв, о полном захвате украинского города говорить еще очень рано.

Об этом написал в своем блоге ультраправый российский Z-военкор Максим Калашников, передает Диалог.UA.

Он призвал россиян «не верить телевизору», обещающему, что со дня на день Авдеевка будет захвачена армией РФ.

Российские войска смогли проникнуть только на окраину города.

«Битва за предместья Авдеевки продолжается… Плацдарм в Авдеевке получен. Хреновый, но выбирать не приходится. Этот-то дался ценой сотен жизней – трупы до сих пор выносим, хорошо, холод был», - пишет Калашников.

На самом деле, потери российской армии за 3 месяца большого наступления он сильно преуменьшает.

Речь идет о тысячах ликвидированных оккупантов на этом участке фронта.

Журналисты The Telegraph отмечали, что с помощью видео БПЛА насчитали трупы более 100 российских военных на очень небольшом участке фронта под Авдеевкой. Эти тела россияне даже не пытаются эвакуировать.

В целом, отметил Калашников, под Авдеевкой для россиян больше всего неприятностей доставляют ударные дроны ВСУ.

Количество БПЛА у россиян на этом участке резко сократилось после того, как ВСУ нанесли очень успешный удар по группировке Судоплатова под Иловайском, который специализировался именно на беспилотных системах.

«Каждый день прилетают по 4-5 «подарков» на каждую из позиций, причиняя разрушения, ранения и смерти. У нас же дронов несколько штук, и мы вынуждены их экономить... Воюют только подразделения, у которых есть спонсоры для покупки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Остальные подразделения – просто потенциальные убитые и раненые. Танки за миллиарды больше не рулят. Рулят дроны за 500 долларов», - пишет Калашников.