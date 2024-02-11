Россия завербовала почти 15 тысяч непальцев для участия в войне 4 11.02.2024, 17:59

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Многие из них погибли.

Российская Федерация завербовала почти 15 000 непальцев для участия в войне против Украины. Многие из них вернулись травмированными, тогда как некоторые, так и не вернулись.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, один из непальских добровольцев 37-летний Рамчандра Хадка недавно вернулся в Непал после ранения на фронте в Украине.

Он рассказал, что был свидетелем ужасных сцен и сожалеет о своем решении присоединиться к кремлевской армии в качестве иностранного наемника.

«Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. У меня не было никаких возможностей для работы в Непале. Но оглядываясь назад, это было неправильное решение. Мы не думали, что нас так быстро отправят на фронт и насколько ужасной будет ситуация», - сказал Хадка.

Он прибыл в Москву в сентябре прошлого года. По его словам, только после двух недель обучения его отправили на передовую в Бахмут с оружием и базовым набором.

«В Бахмуте нет ни одного сантиметра земли, который бы не пострадал от бомб. Все деревья, кусты, зеленые насаждения... их всех нет. Большинство домов разрушены. Ситуация там настолько ужасная, что хочется плакать», - вспоминает он.

Хадка дважды был командирован в Бахмут и провел там в общей сложности один месяц. Во время второй командировки он получил пулю в бедро. После того, как его спасли и отвезли на несколько сотен метров от линии фронта, в него попали осколки кассетной бомбы.

По данным анонимных источников CNN он является одним из 15 000 непальских мужчин, которые присоединились к российской армии, после того, как российское правительство в прошлом году объявило о выгодном пакете для иностранных бойцов, которые могут присоединиться к вооруженным силам страны.