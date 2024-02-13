Соловьев в прямом эфире начал издеваться над российскими военными 3 13.02.2024, 8:10

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Видео вызвало скандал.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу на YouTube высмеял российских военных, которые жалуются на нехватку беспилотников, огромные потери в живой силе и бронетехнике на передовой.

Соловьев начал кривляться и передразнивать оккупантов, которые рассказывают о тяжелой ситуации под Новомихайловкой и в Крынках, передает dialog.ua.

Выступление Соловьева вызвало возмущение среди российских пользователей социальных сетей. Многие люди обвинили его в «цинизме и неуважении к российским солдатам».

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Соловьев позволяет себе подобные высказывания. Ранее он уже критиковал российских военных за неудачи в Украине.