Российские военные поставили Соловьева на место
- 13.02.2024, 13:56
Начали в эфире пропагандиста говорить «комплименты» ВСУ.
Российский пропагандист Владимир Соловьев решил пообщаться с военными РФ.
Как оказалось, у них похоже уверенности в скорой победе нет, от слова совсем, сообщает телеграм-канал «Сеятель ветра».
«Все что он услышал — это комплименты украинской армии и стандартное «нытье» о том, как все сложно.
Но это конечно же не помешает Соловьеву уже в следующем своем эфире рассказывать о скором завоевании Балтии», — пишут авторы канала.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что Соловьев в прямом эфире начал издеваться над российскими военными.