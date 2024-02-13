Российские военные поставили Соловьева на место 13.02.2024, 13:56

Начали в эфире пропагандиста говорить «комплименты» ВСУ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев решил пообщаться с военными РФ.

Как оказалось, у них похоже уверенности в скорой победе нет, от слова совсем, сообщает телеграм-канал «Сеятель ветра».

«Все что он услышал — это комплименты украинской армии и стандартное «нытье» о том, как все сложно.

Но это конечно же не помешает Соловьеву уже в следующем своем эфире рассказывать о скором завоевании Балтии», — пишут авторы канала.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что Соловьев в прямом эфире начал издеваться над российскими военными.