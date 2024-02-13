С послом Лукашенко в России творится что-то неладное 4 Андрей Разум

13.02.2024, 15:33

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Заявления становятся все более неадекватными.

За здоровье Дмитрия Крутого помимо воли начинаешь переживать. Высказывания белорусского посла в РФ становятся все менее адекватными.

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом в России 1 августа 2022 года. До того чиновник работал министром экономики и замглавы Администрации Лукашенко и в целом мало чем выделялся среди серой массы номенклатуры – разве что своим относительно молодым возрастом.

Но в последнее время с Дмитрием Крутым как будто что-то случилось. Причем если у него есть какая-то «болезнь», то она явно прогрессирует.

Идея построить белорусский порт в РФ

Началось все с идеи построить в России белорусский порт. После утраты доступа к портам в странах Балтии, белорусские власти оказались в незавидном положении. Но это никак не может оправдать их фантастические заявления о намерении возвести порт в РФ за год-два.

Дело не только в сроках, но и в цене – в бюджете явно не было лишнего полмиллиарда долларов. По прошествии некоторого времени, Дмитрий Крутой вроде бы успокоился.

Летом прошлого года он заявил:

«На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Беларуси. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия… То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом, как вы сказали, порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать».

Но прошло полгода и белорусский посол стал говорить другое. Да еще какое! В январе текущего года Крутой заявил, что Беларусь может построить собственный порт… в Приморском крае. То есть на другом конце континента, в 7 тысячах километрах от Беларуси!

Посол добавил, что обсуждал этот безумный вариант с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Идея построить речной флот в РФ

Осенью прошлого года Дмитрий Крутой поразил всех, заявив, что Беларусь собирается построить в российских регионах «свой» речной флот. Что нужно «возродить белорусские компетенции в судостроительной отрасли».

Была выстроена невероятная логика: обзавестись своим флотом, чтобы воспользоваться российскими речными маршрутами и выйти на коридор «Север-Юг», ведущем в Иран….

Идея построить атомный флот в РФ

Видимо, с осени состояние белорусского посла еще более усугубилось. Как указано выше, в январе он заговорил о строительстве порта в Приморье. А буквально на днях Дмитрий Крутой сообщил, что Беларусь собирается «подключиться» к строительству… атомного флота в РФ.

Посол отметил, что задача будущего атомного флота состоит в том, чтобы обеспечивать навигацию в сложных погодных условиях.

«Почему эта тема взлетит в ближайшее время, как говорят наши транспортники? Интерес того же Китая. Китай со своей стороны очень активно сейчас тестирует и на примере Мурманска, и на примере Архангельска и других портов на северном морском пути этот маршрут. Мы видим, как каждый год кратно растет количество заявок на перевозку грузов в Китай по этому маршруту. Безусловно, это связано с геополитикой, ситуацией в Красном море, Суэцком канале», – заявил Крутой.

Что такое «атомный флот»? Это суда с ядерной энергетической установкой – для прохождения вод, круглогодично покрытых льдом.

Даже у таких стран как Китай и Норвегия подобных ледоколов единицы, потому как для их строительства и использования нужно много усилий, технологий, а главное денег. Например, в РФ строят сверхмощный атомный ледокол «Россия» за 1,4 миллиарда долларов.

Возможно, изначально Дмитрий Крутой любым способом хотел получить финансирование из российского бюджета на «союзные программы». Но на взгляд со стороны, это стремление привело к ухудшению его умственного здоровья.

Андрей Разум, UDF