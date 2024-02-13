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Брестского блогера Сергея Петрухина эвакуировали из Беларуси

  • 13.02.2024, 20:32
  • 2,468
Брестского блогера Сергея Петрухина эвакуировали из Беларуси
Сергей Петрухин

Он был освобожден из тюрьмы в декабре 2022 года.

О том, что известный брестский блогер и бывший политзаключенный Сергей Петрухин, который был освобожден из тюрьмы в декабре 2022 года, выехал из Беларуси за границу, стало известно из стрима «Народный репортер», который ведет его друг и коллега Александр Кабанов.

В апреле 2021 года обоих блогеров приговорили к 3 годам колонии за «организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Александр Кабанов выехал из Беларуси почти сразу после освобождения, в конце января 2023 года. А Сергей Петрухин после освобождения чуть больше года жил в Беларуси.

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