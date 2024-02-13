Байден сделал срочное обращение к Конгрессу США 13.02.2024, 22:51

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Джо Байдена

Президент США призвал срочно одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Палата представителей Конгресса США должна срочно одобрить законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, опубликованном Белым домом во вторник, 13 февраля.

По его словам, законопроект имеет решающее значение для национальной безопасности США. Он позволит продолжать работу по отстаиванию свободы Украины и предоставит Израилю все необходимое для защиты от нападений боевиков ХАМАС.

«Я приветствую двухпартийную коалицию сенаторов, которые объединились для продвижения этого законопроекта, и неизменно призываю Палату представителей принять срочные меры», - заявил Байден.

Он отметил, что США больше не могут себе позволить ждать, поскольку цена бездействия возрастает с каждым днем, особенно в Украине.

«Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, в то время как российские войска продолжают наступать, а Путин не прекращает мечтать о порабощении украинского народа», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что если США не выступят против тиранов, желающих завоевать своих соседей, то последствия для национальной безопасности Америки будут значительными, а союзники примут это во внимание.

«Настало время Палате представителей принять меры и без промедления положить этот двухпартийный законопроект мне на стол, передав на подпись, чтобы он начал действовать как закон», - резюмировал Байден.