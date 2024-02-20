Орбан подготовил «сюрприз» для России 3 20.02.2024, 10:16

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Кремлю он явно не понравится.

Венгрия не будет мешать введению 13-го пакета санкций ЕС против России, так как в пакете больше нет положений, противоречащих интересам Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Сийярто добавил, что Венгрия не будет блокировать выделение €5 млрд для Европейского фонда мира, средства из которого идут на поддержку Киева, если доля Будапешта будет использована для других целей.

Европейский союз планирует принять 13-й пакет санкций ко второй годовщине вторжения России в Украину. Санкции запланированы против почти 200 организаций и физлиц, в том числе представителей третьих стран, которые помогали России обходить предыдущие ограничения. Будапешт возражал против намерения включить в санкционный список несколько китайских компаний.