закрыть
20 февраля 2024, вторник, 11:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Орбан подготовил «сюрприз» для России

3
  • 20.02.2024, 10:16
  • 10,174
Орбан подготовил «сюрприз» для России

Кремлю он явно не понравится.

Венгрия не будет мешать введению 13-го пакета санкций ЕС против России, так как в пакете больше нет положений, противоречащих интересам Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС. 

Сийярто добавил, что Венгрия не будет блокировать выделение €5 млрд для Европейского фонда мира, средства из которого идут на поддержку Киева, если доля Будапешта будет использована для других целей. 

Европейский союз планирует принять 13-й пакет санкций ко второй годовщине вторжения России в Украину. Санкции запланированы против почти 200 организаций и физлиц, в том числе представителей третьих стран, которые помогали России обходить предыдущие ограничения. Будапешт возражал против намерения включить в санкционный список несколько китайских компаний.  

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко