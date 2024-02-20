Лукашенко рассказал силовикам о трех сценариях своего свержения

Лукашенко рассказал силовикам о трех сценариях своего свержения11
- 20.02.2024, 11:47
- 5,482
Диктатор живет страхами.
Лукашенко собрал силовиков и рассказал о трех сценариях своего свержения. Об этом сообщает БелТА
«Первый — самый желанный для них. Это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании», — сказал диктатор.
«Второй — основной. Использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа для подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста», — поделился своими страхами Лукашенко.
«Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда власть сделает ошибку, чтобы ее максимально использовать в своих целях», — сказал он.
«Третий сценарий резервный — игра вдолгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь», — рассказал о сценариях своего свержения Лукашенко.