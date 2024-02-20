Беларусь накроет сильный снегопад 1 20.02.2024, 18:40

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В некоторых регионах пройдет дождь.

В среду, 21 февраля, территория Беларуси окажется во власти снегопада. Кроме этого, синоптики предупреждают о гололедице. Такой прогноз озвучили в Белгидромете.

Будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабые туман и гололед. Ночью и утром местами по востоку прогнозируется налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ночью будет от -4 градусов по северо-востоку до +4 по юго-западу. Днем воздух прогреется от 0 до +6 градусов, по юго-западу – до +8.

В Минске 21 февраля прогноз обещает -1…+1 градус ночью и осадки. Днем термометры покажут от +1 до +3 градусов. Снежная погода сохранится и в дневные часы. Ветер составит 4-6 м/с.