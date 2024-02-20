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Режим Лукашенко начал заводить дела на своих же пропагандистов

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  • 20.02.2024, 19:18
  • 5,420
Режим Лукашенко начал заводить дела на своих же пропагандистов
Эльвира Мирсалимова

Пауки в банке засуетились.

Витебская пророссийская шовинистка Эльвира Мирсалимова, которую 15 февраля судили по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, назвала надуманными обвинения в свой адрес. Об этом она написала в соцсетях, передает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Шовинистка написала, что против нее «выдвинуты обвинения», заведено дело и избрана мера пресечения. При этом Мирсалимова не уточнила, речь идет об уголовной или административной статье.

«По таким обвинениям можно пересажать всех приласканных пропагандистов», — написала пророссийская шовинистка.

Мирсалимова также рассказала, что она лишилась доступа к своему телеграм-каналу. Теперь там публикуются картинки с цитатами.

«Создам новый и продолжу деятельность по реальной интеграции России и Беларуси», — написала сторонница «русского мира».

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