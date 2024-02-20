Лукашенко заподозрил Кубракова и Карпенкова в предательстве? 3 20.02.2024, 20:32

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Диктатор упрекнул министра и офицеров за восхваление «вагнеровцев».

Александр Лукашенко на совещании 20 февраля раскритиковал высокопоставленных белорусских силовиков, которые демонстративно восхваляли перебравшихся в Беларусь наемников российской частной военной компании Вагнера.

Диктатор отметил, что роль боевиков ЧВК Вагнера в российской агрессии против Украины он «не преувеличивает».

— Всегда [предупреждаю] и министра, и других тут некоторых, которые на экране [телевизоров] с вагнеровцами практически каждый день [восклицают]: «Ах, Вагнер, ах, Вагнер», — сказал Лукашенко после чего камера его пресс-службы показала сидящего в зале министра внутренних дел Ивана Кубракова.

Узурпатор подчеркнул, что больше всего в разговорах с наемниками ЧВК Вагнера, которые обучали белорусских силовиков, его удивило то, что, по их оценке, белорусские солдаты и офицеры «физически слабо подготовленные». Лукашенко отметил, что с этим утверждением «абсолютно согласен».

— Абсолютно точно. Так было и в моей армии советской, в которой я служил, — заявил диктатор.

Отметим, что внутренние войска, которыми командует замминистра МВД Николай Карпенков, не раз проводили совместные учения с наемниками ЧВК Вагнера. Эти мероприятия широко освещались белорусскими пропагандистами.

— Все инструкторы ЧВК Вагнера нам передают, всем своим боевым опытом делятся, но самое главное — со всеми командами инструкторов, которые находятся у нас, в наших частях, не в качестве инструкторов, а в качестве советников, если вдруг понадобится, прошло боевое слаживание, — говорил Николай Карпенков в эфире СТВ в феврале этого года.

В декабре 2023 года Николай Карпенков появился на сборах бойцов спецподразлелений в куртке с шевроном ЧВК Вагнера. На нем был изображен контур Беларуси с черепом и надписью «Спецназ ВВ МВД PMC Wagner Group».

Флаг ЧВК Вагнера заметили и на показательном выступлении отряда спецназа «Торнадо» в войсковой части 3310 в Минске. Он висел на флагштоке рядом с красно-зеленым флагом и флагом спецназа.