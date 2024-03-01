Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности
- 1.03.2024, 19:25
Что оно предусматривает?
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Киевом и Амстердамом.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, во время встречи в Харькове Зеленский и Рютте провели переговоры в узком, расширенном формате и формате заседания военного кабинета. В частности было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.
Что предусматривает соглашение
Соглашение закрепляет решение Амстердама продолжать сотрудничать с целью дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько будет необходимо.
Документ будет действовать в течение десяти лет с даты подписания.
В частности зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.
- Документ содержит мощный военный блок, который предусматривает предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. Приоритет - в предоставлении ПВО, артиллерии, бронетехники, в поддержке морских и дальнобойных возможностей и, в частности, Воздушных сил, - пишет пресс-служба.
В невоенной сфере предполагается усиление помощи Украине в:
- направлении экономического восстановления и восстановления;
- противодействия гибридным угрозам;
- в области разведки, кибернетической и информационной безопасности;
- в сфере борьбы с оргпреступностью;
- области критической инфраструктуры.
В том числе документ содержит расширенные блоки относительно:
- санкционных ограничений, возмещения убытков и привлечения России к ответственности;
- поддержку со стороны Нидерландов культурного наследия Украины;
поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.
- Определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, - добавляет Офис президента.
Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности: Британия; Канада; Германия; Франция; Дания; Италия.