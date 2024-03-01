Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности 1.03.2024, 19:25

Что оно предусматривает?

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Киевом и Амстердамом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, во время встречи в Харькове Зеленский и Рютте провели переговоры в узком, расширенном формате и формате заседания военного кабинета. В частности было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Что предусматривает соглашение

Соглашение закрепляет решение Амстердама продолжать сотрудничать с целью дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько будет необходимо.

Документ будет действовать в течение десяти лет с даты подписания.

В частности зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.

- Документ содержит мощный военный блок, который предусматривает предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. Приоритет - в предоставлении ПВО, артиллерии, бронетехники, в поддержке морских и дальнобойных возможностей и, в частности, Воздушных сил, - пишет пресс-служба.

В невоенной сфере предполагается усиление помощи Украине в:

- направлении экономического восстановления и восстановления;

- противодействия гибридным угрозам;

- в области разведки, кибернетической и информационной безопасности;

- в сфере борьбы с оргпреступностью;

- области критической инфраструктуры.

В том числе документ содержит расширенные блоки относительно:

- санкционных ограничений, возмещения убытков и привлечения России к ответственности;

- поддержку со стороны Нидерландов культурного наследия Украины;

поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

- Определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, - добавляет Офис президента.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности: Британия; Канада; Германия; Франция; Дания; Италия.