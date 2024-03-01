Авиация Украины ударила по силам РФ: задето 13 вражеских районов 2 1.03.2024, 21:19

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Там была сосредоточена личная сила оккупантов.

Авиация Вооруженных сил Украины показала новый «класс» в небе и нанесла удары по 13 районам дислокации врага в Украине. В них РФ накопила личную силу армии, пояснил украинский Генштаб вечером 1 марта.

Ведомство раскрыло детали о потерях россиян за текущие боевые сутки. Фронтовым урожаем отличились ракетные войска Украины, уничтожено:

- 1 район сосредоточения военной техники;

- 2 артиллерийских средства;

- 3 пункта управления;

- 3 склада боеприпасов противника.

«В целом враг нанес 6 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - добавил Генштаб.

Из-за ударов РФ среди гражданских есть погибшие и раненые. Также разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные дома, частное жилье и ряд объектов инфраструктуры, добавило ведомство.

Напомним, что сегодня Украина подписала соглашение по безопасности с Нидерландами, в котором есть пункты о помощи системами ПВО и самолетами F-16. Это подтвердил нидерландский глава правительства Марк Рютте.

Он уточнил детали соглашения и пояснил, что страна будет давать то, в чем особенно сильна. «Это ПВО, это самолеты F-16, системы земля-воздух, то, что мы можем сделать в море и в боеприпасах. Все это вы найдете в условиях соглашения», - сказал он.