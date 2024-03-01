Для белорусов готовят новый налог 1.03.2024, 22:16

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Его могут ввести уже c 1 апреля.

С 1 апреля 2024 года в Беларуси собираются урезать беспошлинные лимиты на посылки из-за границы и ввезенные наземным транспортом товары. Но все может получиться по-другому: пошлины отменят вовсе, зато появится дополнительный налог.

На товары из-за границы вместо таможенных пошлин могут ввести новый налог. Это намерены сделать на уровне «Евразийского экономического союза» (ЕАЭС), в который входит и Беларусь. Там обсуждается вопрос отмены беспошлинных лимитов на товары из-за рубежа.

Когда введены лимиты на товары из-за границы?

Как сообщалось ранее, в апреле 2022 года введены беспошлинные лимиты на ввоз товаров наземным способом. На данный момент этот лимит составляет 1000 евро и 31 килограмм за одну поездку. На посылки из-за рубежа действует такой же потолок, но только за одну бандероль.

Беспошлинные лимиты были введены на уровне ЕАЭС и затем регулярно продлевались. В последний раз это сделано до 1 апреля 2024 года. Причем инициатива продлить действие повышенных лимитов на уровне ЕАЭС всегда исходила из России. Но теперь именно в этой стране выступают за то, чтобы на товары из-за границы лимиты не продлевать.

Сократят ли в Беларуси лимит беспошлинного ввоза товаров из-за границы?

До апреля 2022 года в Беларуси действовали другие ограничения на ввоз товаров из-за рубежа. При ввозе через наземные границы они были на уровне 500 евро и 25 килограммов. На посылки ограничение установили до 22 евро и 10 килограммов на каждую посылку.

С 1 апреля 2024 года предлагалось вернуться к этому лимиту (500 евро и 25 килограммов) для наземных границ. Для посылок они бы составили 200 евро и 31 килограмм. Именно такие лимиты на данный момент указаны на сайте Государственного таможенного комитета.

Однако теперь стало известно о еще одном возможном новшестве по товарам из-за границы. Их могут ввести опять же на уровне ЕАЭС, где обсуждается вариант отмены порога беспошлинного ввоза. Вместо лимитов иностранные товары, ввезенные из-за границы, предлагают обложить единой пошлиной. По сути, речь идет о новом налоге, размер которого составит около 5%.

Сейчас этот вопрос рассматривают в Евразийской экономической комиссии. Там не исключают, что после введения новшества стоимость зарубежной продукции увеличится на ту же сумму. Если такое решение будет принято на уровне ЕАЭС, то Беларусь, скорее всего, будет ему следовать.

А что теперь с превышением лимитов

Если беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы превышены, нужно заплатить пошлину. Ее размер составит 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения. Что касается провоза сигарет, то лимит сохраняется — 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака. Ограничения по алкоголю остаются без изменений — 3 литра на одного совершеннолетнего.