Макрон объяснил свою позицию по отправке войск в Украину 15.03.2024, 2:04

Эммануэль Макрон

Президент Франции заявил, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что нельзя исключать вариант отправки французских войск в Украину, но Париж «не будет наступать или перехватывать инициативу в войне с Россией».

По его словам, если Франция все-таки будет вынуждена направить войска в Украину, то «единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим».

«Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу», – заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая «уходит на европейскую землю».

«Что происходит в Украине? Война, которая экзистенциальна для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией», - сказал он.

Макрон добавил, что «Франция – это сила мира», а чтобы иметь мир в Украине, союзники должны быть решительными и смелыми.

«Мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решительностью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не победила», – резюмировал президент Франции.