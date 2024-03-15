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Le Monde: Макрон в закрытом кругу назвал город Украины, в который он отправит войска в этом году

  • 15.03.2024, 8:15
Le Monde: Макрон в закрытом кругу назвал город Украины, в который он отправит войска в этом году
Эммануэль Макрон

После этого президент Франции сделал публичное заявление.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует отправить французских военных в Одессу в текущем году.

Об этом он рассказал в закрытом кругу, комментируя ситуацию на поле боя в Украине, сообщает издание Le Monde со ссылкой на источники в администрации французского лидера.

«Все равно в наступающем году мне придется отправить некоторых ребят (речь о французских военных - ред.) в Одессу», - сказал он в ночь на 21 февраля в Елисейском дворце.

Журналисты напоминают, что спустя пять дней после этого президент Франции сделал публичное заявление, в котором не исключил отправку западных войск в Украину.

Это произошло после международной конференции в Париже, на которой европейские лидеры обсуждали вопросы помощи Киеву в отражении российской агрессии.

«В динамике нельзя ничего исключать», - сказал уверено французский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

По информации издания, Елисейский дворец обсуждает возможность размещения военной миссии в Украине как минимум с июня прошлого года, когда данный вопрос поднимался на заседании Совбеза страны.

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