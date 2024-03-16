«За свободу можно и нужно бороться с оружием в руках» 16.03.2024, 6:10

К боевым действиям на территории РФ Кремль не готов.

На территории России начались действия освободительного движения, и события будут развиваться успешно. Российские добровольцы освобождают свою землю от диктатуры и это должно стать примером для остальных их сограждан.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал украинский военный эксперт Михаил Притула.

- Я с очень большим вниманием наблюдаю за действиями граждан РФ на территории РФ. По сути, началось освободительное движение на территории России, когда граждане, которым надоела диктатура и существующий режим в Москве, начали свои действия по освобождению РФ от нацистов и фашистов во многих случаях. Я думаю, развиваться события будут у них успешно, потому что российский народ уже давно устал от существующий тирании и, естественно, что они будут стараться поддерживать гласно или негласно, скорее негласно, действия этих отчаянных ребят, которые взяли на себя обязанность освободить российскую землю от диктатуры, — сказал он.

По словам эксперта, по сути для всех россиян это должно стать примером того, что бороться за свободу можно и нужно, и бороться можно с оружием в руках, и это их дело и их право.

- И, может быть, и даже обязанность — бороться за свою власть, за свой народ, за свободу своей страны. Я думаю, что они будут хорошим примером для сибиряков, для народов Кавказа и других национальностей РФ, — уточнил Притула.

Вместе с тем, по его мнению, российские силовики совершенно не были готовы к подобному варианту развития событий.

Мы помним квазивосстание Евгения Пригожина, когда он небольшой группой людей практически дошел до Москвы и имел все шансы на успех, если бы не поверил обещаниям кремлевских вождей. Сидящие в Кремле враги достаточно умны, поэтому они пообещали Пригожину то, чего они ему не собирались давать, то есть безопасность.

Таким образом они сорвали этот штурм и всё это превратилось в пыль. А ребята из РДК, «Свобода России» и батальона «Сибирь» не будут верить обещаниям Кремля, будут делать свое дело, действовать для свободы своей родины и своей страны. Я думаю, что у них будет успех, потому что за ними пойдут другие, которые увидят, что власть не готова к таким действиям. Все вооруженные силы сосредоточены сейчас в Украине и к боевым действиям на территории России они просто не готовы, — рассказал Михаил Притула.