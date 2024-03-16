Прорыв российских добровольцев в Россию: какие города и села они контролируют 2 16.03.2024, 15:22

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Бои идут в Курской и Белгородской области РФ.

Боец легиона «Свобода России» Алексей Барановский рассказал nv.ua, где они находятся через четыре дня после начала проведения операции.

Алексей Барановский рассказывал 15 марта о бое в российском пограничном поселке Теткино в Курской области. В частности, там в районе железнодорожной станции шел активный стрелковый бой.

По словам бойца российская авиация бомбит российскую территорию, думая, что там есть добровольцы. Однако, военный говорит, что на самом деле на момент атаки бойцов там уже нет.

- Армия России ведет себя так, как вела себя на территории Украины, – не учитывают потери среди гражданского населения, на разрушения и тому подобное. По нашей информации, к сожалению, много раненых среди гражданского населения. В больницу в населенном пункте Глушково, – это к северу от Теткино в Курской области, свозят всех раненых: и местных жителей, и военных-срочников. Глушковская больница сейчас переполнена, там не хватает крови, – рассказал боец.

Он объяснял, что в целом ситуация тяжелая.

Алексей Барановский ответил на вопрос, в каких городах и селах сейчас находятся российские добровольцы. По его словам, можно ориентироваться на карту, которую бойцы опубликовали в своем телеграм-канале. Говорится о карте гуманитарного коридора для эвакуации жителей приграничных территорий.

- От Теткино до Грайворона и Шебекино (протяженный участок российского приграничья в Курской и Белгородской областях – прим.) – это все серая зона, в которой продолжаются бои, – рассказал Барановский.

По его словам, на Белгородщине основной эпицентр – это российское село, которое расположено непосредственно на границе Козинка и Грайворон, что несколько дальше от границы.

- Козинка уже полностью под контролем сил восстания. В районе Грайворона продолжаются (по состоянию на 15 марта – прим.) столкновения, – рассказал боец.