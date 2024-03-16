«У нас пол-Белгорода разрушено! За это я должна голосовать?» 4 16.03.2024, 16:27

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Жительница Белгородчины сорвалась.

Россияне в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев, жалуются на так называемые «выборы» президента РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Украинская разведка перехватила разговор гражданских с Грайворонского района Белгородской области. Россияне жалуются, что избирательные участки открыты, несмотря на тревожную ситуацию.

- Половина организаций вообще не работают. Но избирательные участки открыты. Идите голосуйте. И за что я должна идти голосовать? За то, что у нас люди гибнут каждый день, - сказала женщина.

При этом россиянка жалуется, что половина Белгорода якобы разрушена.

Напомним, 12 марта «Русский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.