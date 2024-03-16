Украинские штурмовики эффектно уничтожили две российские гаубицы «Гвоздика» 16.03.2024, 17:53

Защитники применили дроны.

Украинские бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили две российские артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Защитники применили дроны.

Сообщается, что украинские штурмовики получили партию FPV-дронов и показали их работу на фронте. Военные опубликовали видео, как уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» россиян.

На кадрах заметно, что после попадания дронов вражеская техника загорелась.