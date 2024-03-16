Какие войска Франции могут появиться в Украине, если Макрон пойдет дальше заявлений 16.03.2024, 20:27

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Объяснил эксперт.

Смелые заявления президента Франции Эммануэля Макрона должны поспособствовать поиску общих точек сотрудничества в Европе, включая консенсус по поставкам в Украину немецких дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан. В частности, у него спросили, с чем связаны разногласия между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

- Я думаю, что это в целом здоровая конкуренция между ведущими европейскими странами именно континентальной Европы. То есть, Германия - самая богатая страна, и Франция - самая мощная именно в военном плане, - сказал Кузан.

По его мнению, последние смелые заявления Макрона вызывают надежду, что теперь есть страна с претензией на лидерство именно в противостоянии РФ.

- Макрон все больше ведет себя как французский де Голль (французский государственный, военный и политический деятель Шарль де Голль), который призывает отправить войска в Украину, закрыть Одессу дополнительными средствами ПВО), и, кроме того, не боится угроз Путина. На ядерный шантаж отвечает, что фактически, не стоит угрожать. У Франции также есть ядерное оружие, и они могут им воспользоваться, - добавил Кузан.

Эксперт отметил, что у президента Франции есть широкие полномочия как у главнокомандующего, и он не нуждается в сложной бюрократической процедуре одобрения военных решений, как это надо делать канцлеру или президенту Германии.

Кузан считает заявления Макрона взвешенной политикой. Наконец президент Франции начал говорить резче.

- То есть, его риторика вообще изменилась. Если с начала войны в 2022 году наоборот была примирительная риторика... Но сейчас эта риторика меняется, - сказал Кузан.

В то же время, по его словам, со стороны Украины делается все возможное, чтобы Франция больше включалась в украинскую совместную борьбу против России. Также у него спросили, не пошатнется ли единство Европы из-за того, что не все страны поддерживают видение Макрона о не исключении возможности отправки войск в Украину в будущем, и не уменьшится ли помощь Украине.

- Ни в коем случае. Я думаю, что наоборот вот эта здоровая конкуренция между ведущими европейскими лидерами гарантирует то, что будут искать точки для сотрудничества как раз в разных сферах, и я уверен, что дойдем мы и до поставки дальнобойных немецких ракет Taurus, - убежден Кузан.

Также у него спросили, на каком основании юридически одна из стран-членов НАТО может отправить войска в Украину.

- Только добрая воля двух сторон. Все. То есть, формальная страна-член НАТО не действует от имени Североатлантического блока, а действует якобы самостоятельно. Таким образом, заключается двустороннее сотрудничество Киева и скажем Парижа. Тогда не нужно согласование международных институтов, - сказал Кузан.

Вместе с тем, у него спросили, какие могут быть войска, которые Франция может отправить в Украину, если Макрон решится на такой шаг.

- Очень разные. Очень хорошо, что на сегодня мы готовы принимать разного вида войска. То есть, начиная от спецназовцев и заканчивая инженерными подразделениями по обслуживанию определенной техники. Абсолютно все виды войск. Мы нуждаемся и для защиты границы, и для усиления системы ПВО. В целом в тылу находится очень много объектов, которые нуждаются в военных специалистах. Если французы отправят именно таких специалистов, это будет означать, что наши солдаты будут больше высвобождены для участия в других приоритетных участках, - сказал Кузан.

Он добавил, что в Украину могут отправить с войсками и технику и оружие, что должно усилить ту область Украины, где он будет находиться.