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В БГУ будут принимать работников после проверки специальной комиссией

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  • 2.03.2024, 18:56
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В БГУ будут принимать работников после проверки специальной комиссией

Процедура проверки новых работников непонятная.

В БГУ создали специальные комиссии, которые будут принимать решение о найме новых сотрудников. Об этом экс-доцентка БГУ, кандидатка исторических наук, политолог Роза Турарбекова сообщила в своем телеграм-канале «РМ».

«Если ранее вопрос о приеме на работу решался через условный конкурс, обсуждение итогов работы на заседании кафедры, далее Ученым Советом факультета и университета. То теперь создана специальная комиссия, куда входят декан, замдекана по идеологической и воспитательной работе и другие», — написала Роза Турарбекова.

Политолог уточняет, что процедура проверки новых работников непонятная. При этом политический аналитик считает такое нововведение институционализацией репрессий: «Эта комиссия создана для того, чтобы проверять на предмет лояльности власти. Кроме того, это воплощение „круговой поруки“, „доносительства“ и прочих мерзостей».

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