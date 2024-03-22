Глава «Роскосмоса» пообещал Лукашенко все-таки запустить белоруску в космос 8 22.03.2024, 14:21

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Первая попытка не получилась.

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, который проинформировал о причинах нештатной ситуации, которая произошла накануне на Байконуре.

Как заявил Юрий Борисов, все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций. Заключение госкомиссии будет готово уже сегодня, пишет БелТА.

«Роскосмос» назначил резервную дату старта корабля «Союз МС-25».

Старт экипажа корабля «Союз МС-25», в состав которого входит и белоруска Марина Василевская, запланирован на 23 марта в 15.36 по минскому времени.

Генеральный директор «Роскосмоса» заверил, что все пройдет штатно.