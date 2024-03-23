«Они сразу начали расстреливать зрителей. Валили всех в упор» 23.03.2024, 8:53

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Что говорят очевидцы о теракте в Подмосковье.

В подмосковном Красногорске на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» неизвестные открыли стрельбу. Как утверждают СМИ, на территории концертного зала произошло несколько взрывов. После этого в здании начался пожар. В этот день в «Крокусе» проходил концерт музыкальной группы «Пикник».

По официальным данным СК, погибли более 60 человек, около 100 пострадали.

«Новая газета Европа» собрала рассказы очевидцев крупнейшего за 13 лет теракта в России.

Первые сообщения о теракте в «Крокус Сити Холле» появились в девятом часу. Как сообщила собеседница «Новой-Европа», стрельба началась прямо перед началом концерта, между вторым и третьим звонком. По ее словам, из концертного зала они услышали звуки автоматной очереди в фойе, после чего охранники сообразили выпустить людей из зала через сцену. В момент стрельбы люди сдавали пальто. Очевидцы также предполагают, что стрелять начали еще на улице. Кто-то из присутствовавших в зале попытался спрятаться между рядами.

Очевидица, с которой поговорили «Важные истории», рассказала, что всё началось в восемь вечера: «Мы на втором этаже были. Перед концертом, как в театре, начались звонки: первый и второй прозвенели, третий не успел — за пару минут до 20:00 всё началось. Раздались выстрелы, люди стали кричать, бежать. Мы тоже. На первом этаже увидели девушку на полу в крови. Потом по громкой связи стали говорить, что «по техническим причинам концерт отменяется, просьба покинуть здание, не пользуясь лифтами». И мы убежали к метро в чем были, без курток. Это было уже в 20:10. Нападавших я не видела. Перед концертом рамку, сумку — всё досматривали. Я в шоке была и старалась держаться подальше от тех мест, где стреляли».

Боевики расстреляли людей, стоявших у входа, в том числе охранников «Крокуса». Один из тех, кому удалось спастись, рассказал Baza, что стрелять боевики начали с улицы:

«Когда началась стрельба, я стоял у центрального входа на первом этаже. Стрелять начали с улицы, стекла сразу посыпались. У входа стояли еще три охранника, мы спрятались за деревянным рекламным щитом, и нападавшие прошли в десяти метрах от нас.

Они стали беспорядочно стрелять по людям на первом этаже, потом ушли в сторону то ли концертного зала, то ли океанариума. Когда стрельба утихла, мы вышли к центральному входу — там администраторы уже оказывали помощь раненым. Сотрудников «Крокуса» среди них я не видел, только гостей».

Террористы вошли в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник». Они сначала открыли огонь по присутствующим, а затем бросили зажигательную смесь, из-за чего зал начал гореть.

«Я была уже в зале на своем месте, когда всё началось, и не сразу поняла, что происходит. Минут за пять до начала концерта стал слышен странный шум, и я сначала подумала, что это фанклуб [«Пикника»] что-то делает, как часто бывает на концертах.

Потом [раздались] звуки как будто петард — я не сразу поняла, что это [были] выстрелы. Судя по тому, как звучали выстрелы, они были довольно далеко от меня — видимо, в холле. Потом через зал побежали сотрудники «Крокуса» и всех погнали к сцене — через нее и удалось пробраться к выходу. Пока бежала, слышала, как кричали другие люди, которые кого-то потеряли в толпе. Раненых не видела.

Мне очень повезло взять билет на шестой ряд с краю — выход с него никто не блокировал, удалось быстро выбраться через сцену, добежать до дороги и уехать на такси еще до пожара. К тому моменту [к зданию] уже подъезжала полиция.

Помню, что в зале были люди очень разного возраста — и пожилые, и с маленькими детьми даже. Надеюсь, что они успели выбраться», — рассказала очевидица Ольга «Медузе».

Посетители «Крокуса» пытались спастись через пожарную лестницу, но она была закрыта, рассказал Baza очевидец стрельбы.

«В зал вошли четверо вооруженных людей. Они сразу начали расстреливать зрителей. Валили всех в упор, кого видели, сразу на месте. Они прям неожиданно вошли, кто успел, ринулся прямо через сцену. То есть туда, за кулисы. Нападавшие зажгли коктейли Молотова.

С первого раза не получилось у них, он погас, но они второй тут же в зал следом кинули, — сказал мужчина. — Мы попытались по лестнице по пожарной, — она закрыта. Кто вверх ломанулся, кто вниз ломанулся — закрыто. Нас была толпа 400–500 человек. В итоге мы через центральный вход в первой волне вышли».

Те, кто не смог выбраться, прятались в помещениях для инвентаря и в туалетах. По данным источника телеграм-канала SHOT, много погибших было найдено именно в этих местах. На телах этих людей нет ранений: многие могли задохнуться из-за дыма.

Очевидец Дэйв Примов рассказал в инстаграме, что люди спасали себя сами, так как никакие службы не приехали быстро на место теракта.

«Все начали бежать. Давка жуткая. У всех паника, все ложатся на землю, давят друг друга. Вот сейчас позади меня «Крокус» горит. Его подожгли.

Мы буквально несколько минут назад смогли покинуть [здание] кое-как. Без одежды, без ничего. Все выбегали оттуда, не все смогли выбежать. Потому что все разбежались по разным частям «Крокуса». Я не знаю, где полиция. ОМОН, полиция, скорая начинают только подъезжать.

То есть автоматы стреляют — террористы или кто это, я не знаю. И некому помочь людям. Все спасались, как могли. «Крокус» всё еще горит. То есть если бы мы сейчас где-то там не смогли бы выломать дверь, выйти, мы бы сейчас горели. Дым идет на всё небо. «Крокус» полностью горит», — говорит мужчина.

Одна из выживших рассказала, что она притворилась мертвой, чтобы спастись:

«Они [боевики] стояли у выхода, мы туда не пошли. Они нас видели. Кто-то из них обратно побежал и начал стрелять по людям. Я упала на пол и сделала вид, [что умерла]. А девушку рядом со мной убили. Через три-четыре минуты выползла. Везде был дым. Поползла к выходу и поняла, что уже никого нет. И смогла выбраться», — говорит девушка, которая сейчас находится в больнице с ранением и сильными ожогами.