ИГИЛ опубликовал фотографию боевиков, напавших на «Крокус Сити Холл» 23.03.2024, 22:06

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Озвучены мотивы атаки.

Аккаунты, занимающиеся исследованием джихадистских группировок, опубликовали фотографию, как сообщается, четверых стрелков из «Крокус Сити Холла», обнародованную агентством «Амак», близким к «Исламскому государству», пишет The Insider.

В сопроводительном сообщении говорится, что четверо мужчин были вооружены пулеметами, пистолетом, ножами и зажигательными бомбами, они вели тщательное наблюдение за местом теракта до того, как совершить нападение. Утверждается, что боевики ворвались в зал и трое из них начали стрелять по толпе, а четвертый осуществлял поджог, используя заранее подготовленные для этой цели зажигательные бомбы.

В сообщении говорится, что боевики ИГИЛ собирались напасть на «большую толпу христиан». Члены группировки подчеркнули, что теракт был организован из-за войны, объявленной ИГИЛ странами, борющимися с исламом.

The Insider отмечает, что цвет, крой и принт на одежде двух из боевиков по кадру совпадают с одеждой задержанных, о которых отчитывалась ФСБ.