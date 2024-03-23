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ИГИЛ опубликовал фотографию боевиков, напавших на «Крокус Сити Холл»

  • 23.03.2024, 22:06
  • 11,882
ИГИЛ опубликовал фотографию боевиков, напавших на «Крокус Сити Холл»

Озвучены мотивы атаки.

Аккаунты, занимающиеся исследованием джихадистских группировок, опубликовали фотографию, как сообщается, четверых стрелков из «Крокус Сити Холла», обнародованную агентством «Амак», близким к «Исламскому государству», пишет The Insider.

В сопроводительном сообщении говорится, что четверо мужчин были вооружены пулеметами, пистолетом, ножами и зажигательными бомбами, они вели тщательное наблюдение за местом теракта до того, как совершить нападение. Утверждается, что боевики ворвались в зал и трое из них начали стрелять по толпе, а четвертый осуществлял поджог, используя заранее подготовленные для этой цели зажигательные бомбы.

В сообщении говорится, что боевики ИГИЛ собирались напасть на «большую толпу христиан». Члены группировки подчеркнули, что теракт был организован из-за войны, объявленной ИГИЛ странами, борющимися с исламом.

The Insider отмечает, что цвет, крой и принт на одежде двух из боевиков по кадру совпадают с одеждой задержанных, о которых отчитывалась ФСБ.

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