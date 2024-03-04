«Ничего подобного до сих пор не было»: В БГУ новая волна незапланированных проверок 3 4.03.2024, 16:19

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На этот раз в аудиториях.

В БГУ новая волна незапланированных проверок, на этот раз в аудиториях. Об этом стало известно экс-доцентке БГУ, специалистке по международной политике Розе Турарбековой. В прямом эфире «Еврорадио» она отметила, что ничего подобного до сих пор не было, так как обычно проверки имели «бюрократический характер», когда просматривалась документация.

«Теперь же приходят в аудиторию проверять, что ты там даешь студентам. Подобного я не помню», — говорит Турарбекова. Внимание обращается не только на содержание лекций, но и на то, опаздывают ли преподаватель и студенты.

«Не понимаю, кого они собираются проверять, — продолжает Роза Турарбекова. — Ведь уже самых активных людей уволили. Тем не менее эти списки снова и снова составляются».

Недавно стало известно, что на факультетах БГУ основаны «комиссии по лояльности режиму», которые решают, заключать с сотрудником контракт или нет.