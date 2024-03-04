Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, сделала странное заявление 19 4.03.2024, 16:55

9,472

Cлова Кнайсль прозвучали особенно вызывающе на фоне последних событий.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, уличенная в связях с «Газпромом» и танцевавшая в 2018 году на своей свадьбе с российским диктатором Путиным, переехала жить в Россию и сделала весьма странное заявление, передает DW со ссылкой на российские федеральные массмедиа.

Стоит отметить, что Кнайсль приехала в РФ еще летом 2023 года и сняла какое-то домостроение в селе Петрушово Рязанской области РФ. Теперь же она сообщила, что окончательно остается в России, но при этом пока не будет менять австрийское гражданство.

Австрийка подала голос 3 марта, пребывая на полях российского так называемого «Всемирного фестиваля молодежи».

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», – заявила Кнайсль.

Стоит отметить, что эти слова бывшей австрийской чиновницы на фоне вторжения ВС РФ в Украину, продолжающегося уже два года, а также убийства российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального прозвучали особенно вызывающе.

Напомним, Кнайсль через некоторое время после танцев с Путиным на своей свадьбе пришлось назвать российского президента «диктатором», чтобы замять скандал.